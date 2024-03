Le sazioni internazionali contro la Russia , utilizzate dall'Occidente come principale strumento per evitare un'escalation del conflitto in Ucraina, sembrano ... (ilgiornaleditalia)

Petrolio sopra 80 dollari a New York, prima volta da novembre: Il Petrolio vola sopra gli 80 dollari al barile a New York per la prima volta da novembre. A spingere i prezzi sono i problemi nel Mar Rosso e il freddo che si sta abbattendo in parte degli Stati ...ansa

4 criptovalute per approfittare dell’impennata del Bitcoin con ritorni consistenti: Analisi Mercato di Investing.com (Günay Caymaz) riguardo: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, SHIB/USD. Leggi le analisi di Investing.com (Günay Caymaz) su Investing.com.it.investing

Petrolio: prezzo sale dell’1% mentre i mercati attendono la decisione dell’OPEC+: Secondo le fonti, la decisione di estendere i tagli dell’OPEC+ è attesa per la prima settimana di marzo e i singoli Paesi dovrebbero annunciare le loro decisioni.finanzaonline