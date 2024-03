Pescara | contestazione choc contro il presidente Sebastiani | la FOTO dei manichini fuori dallo stadio

Pescara nel caos: folle protesta contro Sebastiani e Delli Carri – FOTO: Pescara nel caos: folle protesta contro Sebastiani e Delli Carri. Gli abruzzesi militano nel girone della Juventus Next Gen – FOTO Macabra contestazione a Pescara contro Sebastini e Delli Carri. Il ...juventusnews24

La contestazione diventa macabra: affissi due manichini all'esterno della Curva Nord [FOTO]: Accertamenti in corso da parte della Digos dopo il grave atto. Un manichino porta il nome di Sebastiani, l'altro quello di Delli Carri ...ilpescara

Torres-Pescara sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro: Si tratta della prima trasferta della gestione Bucaro. Il match è in programma sabato 2 marzo alle ore 14 allo stadio Vanni Sanna ...ilpescara