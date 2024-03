Pesaro-Urbino | donna sbranata dal suo cane in cortile Il sindaco | “Gli animali non sono un gioco”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Unaè statadal suomentre era neldi casa sua a Mercatino Conca, in provincia di. È accaduto nel pomeriggio di oggi all’esterno di un’abitazione in località Cà Nova dove larisiedeva con il marito. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana era fuori dalla porta di casa quando, per motivi tutti da accertare, è stata assalita dall’animale, di razza maremmana, che l’avrebbe morsa alla testa una volta a terra, provocandone il decesso. Il marito era in casa ed è intervenuto subito a trattenere il, che viveva con loro da sette anni, poi ha chiamato il 118 e riportato l’animale nel recinto. Sul postointervenuti anche i vigili e i veterinari dell’Asur per il pronto intervento che ...