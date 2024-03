“Perletti morti e sepolti” Grande Fratello | nella notte con lui è arrivata la sentenza definitiva

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 1 marzo 2024) La situazione, riflettendoci su, è seriamente tragicomica. Il2023 è iniziato l’11 settembre scorso e, tralasciando la regina dei record e dei consensi ed oggi finalista Beatrice Luzzi, hanno regalato più dinamiche al reality Simona Taglie e Alessio Falsone che i veterani. Caos in corso, Perla Vatiero parla in codice del concorrente e sembra prendere, nuovamente, e velatamente, le distanze da Mirko Brunetti. Ormai inon sanno più dove mettersi le mani, tra i tantissimi telespettatori che online sostengono che tra i due ex protagonisti di Temptation Island ci sia solo affetto e tanta voglia di cavalcare l’onda e un amore finito che strascinano a favore di telecamera e chi, adesso, dice che Perla Vatiero in verità è cotta di Alessio Falsone da quanto è entrato al...