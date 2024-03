Perla Vatiero parla in codice e scoppia un putiferio | intervengono gli autori

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 1 marzo 2024) Durante il suo ritorno al Grande Fratello nelle vesti di ospite, Mirko Brunetti ha ammesso di essere geloso di Alessio Falsone. L’ex gieffino infatti ha rivelato di aver visto un avvicinamento particolare die il nuovo arrivato. Anche Beatrice Luzzi nell’ultima puntata del Grande Fratello ha dichiarato: “Secondo me a lei un pochetto piace Alessio“. Eppure la concorrente campana ha negato (anche se più che una smentita a molti è sembrata una provocazione e una ricerca di conferme da parte di Alessio): “Ma no, io fin dall’inizio ho avuto empatia nei suoi confronti. Siamo complici e ci divertiamo. Poi a lui piace un’altra persona all’interno della casa, quindi… state tranquilli che non gli piaccio io. Non penso di piacere a lui. Chi è l’altra persona? Vabbè è Anita“.in ...