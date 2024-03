Perla o Anita? Alessio è al centro di un triangolo al GF ma in passato è stato fidanzato con un’ex Miss Italia

Progetto 'Neoconca' della Regione per la Conca ternana: Obiettivo generale del progetto "Sin" è la definizione e l'implementazione di un approccio comune su tutto il territorio nazionale per la valutazione dell'esposizione della popolazione agli inquinanti ...ansa

Grande Fratello, Alessio scarica Anita: il suo vero "obiettivo" è Perla. Ecco le prove: Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.03.38 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news

REGIONALI: CONTE (M5S) A CHIETI, “SAnita’ DISASTRATA IN ABRUZZO SERVE UNA SVOLTA”: CHIETI – “Purtroppo la sanità è un tema fortissimo in Abruzzo, ma ormai fortissimo in tutta Italia, dove più dove meno. Qui mi dicono che per una colonscopia la media è quasi 450 giorni l’anno, da ...abruzzoweb