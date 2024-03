Perde anello di diamanti al supermercato Pazzesco | come lo ha ritrovato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Mia moglie ha perso undi, se qualcuno l'avesse trovato mi contatti”. È il tentativo disperato di una coppia dopo che la moglie, uscita a fare la spesa, una volta tornata a casa non ha più visto al dito l'di brillanti che il consorte le aveva regalato. Danilo ha quindi deciso di rivolgersi ai membri del gruppo Facebook del suo quartiere, Trieste a Roma, per chiedere se qualcuno avesse trovato il gioiello. “Se qualcuno lo trova, mi scriva in privato”. Una frase che nella maggior parte dei casi è destinata a cadere nel vuoto. In questo caso poi, l'oggetto smarrito è di quelli di grande valore: una “veretta diDamiani” che, controllando sul sito del brand, costa almeno 6mila euro. Si tratta nello specifico di un cerchio in oro bianco completamente ricoperto di. ...