Perché la mozzarella Merivio è stata ritirata da LIDL?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto delladai supermercatiper rischio microbiologico che potrebbe scaturire dalla data di scadenza errata sulla confezione. Si tratta del lotto numero LN4050C dove sarebberiportata sulla confezione una data di scadenza errata. Il marchio dello stabilimento e del produttore è IT 03 144 E. Il lotto diè stato prodotto perda Granarolo Spa con sede in via San Giovanni Bosco, 37/39, 20865 Usmate Velate. L’allerta sanitaria, come già sottolineato, è scattata in seguito a un errore nella stampa della data di scadenza. Sul prodotto infatti era scritto 15/03/2023 e 15/03/2025 quando la scadenza corretta era invece il 15/03/2024 come presumibile per un prodotto di questo tipo. ...