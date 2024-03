Perché cancellare il giudizio descrittivo alle elementari è sbagliato e controproducente per gli alunni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il ministro dell'Istruzione Valditara ha annunciato che intendeilnella scuola primaria, introdotto da Lucia Azzolina, per tornare ai vecchi giudizi sintetici, come 'ottimo' o insufficiente'. La presidente del Coordinamento genitori democratici, Angela Nava a Fanpage.it: "Il ministero non ha consultato le famiglie e le associazioni".