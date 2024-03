Per Tuttosport la Juve di Allegri gioca meglio senza possesso palla | lo lascerà volentieri al Napoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) PerladiilalDomenica sintus. La squadra di Calzona è reduce dal 1-6 a Sassuolo, recupero della 21esima giornata di campionato. Secondo, il risultato non è una bella notizia per lantus che invece può sorridere per un altro dato: il. Ilsi trova a suo agio con la, la. Lantus faa meno del, sarà questa la chiave contro il ...

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiarito la sua posizione per quanto riguarda il Mondiale per Club , frecciata alla Juve. Si è tenuto, nella ... (spazionapoli)

Comotto sul Torino: “Manca sempre qualcosa per il vero salto di qualità”: Gianluca Comotto ha un passato sia nel Torino, dove calcisticamente è cresciuto ed è stato giocatore, sia nella Fiorentina, dove ha giocato ed è stato anche dirigente, e ...torinogranata

Non mollare, Pogba: c’è una strada per ottenere giustizia a Losanna: Se i legali di Paul depositeranno il ricorso entro 90 giorni, chiedendo la procedura d’urgenza potranno consentire al Tribunale di pronunciarsi in tempi più rapidi del previsto ...tuttosport

Tuttosport - Osimhen al top come Haaland, difficile che qualcuno non spenda 130mln: Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola ha elogiato Victor Osimhen ... Forse anche meglio dell’attaccante norvegese, per le difficoltà che presenta la serie A e perchè il Napoli non può annoverare ...tuttonapoli