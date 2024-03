Per il barese Bigica solo l’1-6 | Sassuolo | arriva Ballardini I neroverdi a rischio retrocessione

(Di venerdì 1 marzo 2024)una partita in serie A. Quella del debutto. Una partita da incubo,-Napoli 1-6. Emiliano, 50 anni, di Bari, torna alla Primavera neroverde. Ilha ingaggiato Davideper tentare di evitare la retrocessioni in serie B L'articolo Per ill’1-6: I proviene da Noi Notizie..

Di seguito il comunicato: Andrea Troise è un Ingegnere barese di 25 anni con una grande passione per l’aerospazio. Da poco è stato accettato al Space Studies ... (noinotizie)

Al 17? il Sassuolo era passato in vantaggio , con gol di Racic. Migliore inizio, per Emiliano Bigica , 50 anni, di Bari, all’inizio su una panchina di serie ... (noinotizie)

Corsi di formazione mai svolti nella Bat: 7 denunce, scoperti 2,5mln di crediti inesistenti: TRANI - Avrebbero attestato pagamenti per corsi di formazione destinati al personale mai svolti solo per maturare crediti da riutilizzare per compensare tasse e tributi. Una truffa che - secondo ...lagazzettadelmezzogiorno

Massoneria, cambio al vertice del Goi: domenica le votazioni per il nuovo Gran Maestro: Cambio al vertice del Goi, Grande Oriente d'Italia, la maggiore organizzazione massonica italiana. Domenica 3 marzo sono in programma le votazioni per il rinnovo della gran maestranza, al termine del ...adnkronos

Falsi corsi di formazione per maturare crediti di imposta: Le scelte da te espresse verranno applicate al solo dispositivo in utilizzo.rainews