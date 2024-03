Pentagono | se l' Ucraina perde | Nato combatterà contro la Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Stanziare i fondi per l'è cruciale. Lo afferma il capo del, Lloyd Austin, sottolineando che se l'la guerra, i paesidovranno combatterela. "Sappiamo che se Putin avrà successo non si fermerà. Continuerà a essere più aggressivo nella regione. E altri leader in tutto il mondo, altri autocrati guarderanno a questo. E saranno incoraggiati dal fatto che ciò è accaduto senza che noi siamo riusciti a sostenere uno stato democratico", ha detto Austin in discorso alla Camera dei rappresentanti americana citato dai media ucraini. "Se sei un Paese baltico, sei molto preoccupato se sarai il prossimo: conoscono Putin, sanno di cosa è capace. E francamente, se l'cade credo davvero che la ...