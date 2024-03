Pensioni ultime notizie | perché alcuni si ritrovano con pagamenti sospesi e cosa fare

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 1 marzo 2024)siconpensionati sicon? Questo si deve alla mancata presentazione della Dichiarazione reddituale con modello Red (campagna 2021) entro i termini stabiliti comporta rischi significativi per i pensionati, inclusa la possibile sospensione deidelle prestazioni percepite, come indicato dall’Inps attraverso il messaggio n. 4671 del 27 dicembre 2023. Scadenza fissata al 29 febbraio 2024 La scadenza per la dichiarazione dei redditi relativi al 2021 è stata fissata al 29 febbraio 2024. Tuttavia, è ancora possibile adempiere a ...