PCTO all’estero | scadenza 15 marzo Online manuale e istruzioni generazione CUP

(Di venerdì 1 marzo 2024)l'avviso ministeriale “Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (” finalizzato a sostenere l’offerta formativa e l’orientamento degli istituti tecnici e professionali statali e paritari, attraverso percorsi formativi di lingua straniera e. L'articolo .

Online l' avviso ministeriale “Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ( PCTO ) all’estero ” finalizzato a sostenere l’offerta formativa e ... (orizzontescuola)

Online l'avviso ministeriale “Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ( PCTO ) all’estero ” finalizzato a sostenere l’offerta formativa e ... (orizzontescuola)

Pearson corre a Londra. I conti battono le attese, ampliato il buyback: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pearson brilla alla Borsa di Londra, di riflesso ai conti del 2023 migliori delle attese, grazie anche al piano di tagli dei costi e all’ampliamento del piano di buy back.ilsole24ore

Maturità 2024, alternanza scuola-lavoro non necessaria: (Adnkronos) - Anche per la maturità 2024 i PCTO, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ciò che fino a ieri si ...notizie.tiscali

Scuola: Bucalo (Fd'I) su risorse Pon, governo Meloni ha a cuore futuro giovani: Roma, 24 feb 15:34 - (Agenzia Nova) - Le risorse destinate all'organizzazione estiva di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all'estero per ...agenzianova