Paventi | «Moratti in casa Inter non banale! Voglia di toccare con mano»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mattinata davvero speciale ad Appiano Gentile, con la visita di una grande leggenda dell’come Massimo. Andrearacconta le sensazioni in merito. OSPITE – Quest’oggi l’ha avuto l’onore di ospitare un grande pilastro del passato del club nerazzurro, nonché grande sostenitore della squadraista. Andrea, nel corso del collegamento con Sky Sport 24, racconta le emozioni emerse con la presenza di Massimoad Appiano Gentile: «Probabilmente la presenza di Massimoad Appiano Gentile in questo momento non è banale. E probabilmente avevadiconquello che è il Centro Sportivo dedicato alla memoria del suo papà, che nasce con la famiglia ...