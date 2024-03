Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 | i convocati dell’Italia Guignard-Fabbri guidano una squadra con grandi ambizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ambizione e coraggio. Sono questi i due aggettivi più consoni per descrivere laitaliana diselezionata per l’evento più importante della stagione: i Campionati, evento quest’anno in scena in Canada, a Montrèal, dal 18 al 24 marzo. La rosa dei nomi è visibile nella piattaforma ISU contenente l’elenco ufficiale di tutti gli iscritti. Tra assenze forzate come quelle di Matteo Rizzo e Daniel Grassl, prime volte assolute e veterani a caccia di conferme, il roster azzurro si presenterà in nord America con con la voglia di fare bene in tutte le quattro specialità per confermarsi ancora una volta competitiva. Ricordiamo che l’Italia ipoteticamente può giocarsi chance importanti nella gara a squadre di Milan-Cortina 2026. Per questo motivo competizioni così ...