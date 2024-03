Passaporto | ora lo si può richiedere anche alle Poste | parte la sperimentazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Al via il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali dei Comuni al di sotto di 15 mila abitanti. La novitàin via sperimentale in provincia di Bologna, a San Pietro in Casale e Toscanella (frazione di Dozza), in vista della progressiva estensione a tutto il territorio nazionale. Il progetto Polis, lanciato a gennaio dello scorso anno, trasforma gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno Sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto di 15 mila abitanti. Il progetto e’ finanziato con risorse del piano complementare al Pnnr (Dl 59/2021) con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni a carico diItaliane. Grazie alla convenzione firmata traitaliane, ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e ...