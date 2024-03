Passaporti anche alle Poste | quali sono i Comuni della provincia di Milano dove si potrà richiederlo

Pubblicato il 12 dicembre , 2023 La Divisione P.A.S.I., ubicata in questo viale Africa, offrirà all’utenza una nuova apertura straordinaria degli sportelli ... (dayitalianews)

Statue di Lenin, militari e ristoranti italiani. Nella capitale della Transnistria, ai confini dell'Europa: A dividere i due, una frontiera delimitata dal filo spinato e la presenza di soldati che controllano i Passaporti di chi va e chi viene ... quando si era tolto lo sfizio di battere anche il Real ...huffingtonpost

Il nuovo questore Andrea Valentino: “Criminalità e degrado in stazione Se ne esce col lavoro di squadra” fotogallery: Al personale chiedo di dare risposte a chi entra in questura, anche solo per denunciare un furto”. Appunto, il personale. Altro argomento sensibile è proprio l’organico della Questura. E, di riflesso, ...bergamonews

Passaporto, come rinnovarlo alle Poste e in che tempi: Nelle grandi città il rinnovo o emissione del passaporto è ancora un’odissea. Ma da oggi nei piccoli Comuni, si può fare alle Poste. Ecco come ...donnamoderna