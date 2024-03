Parte il festival lirico Casta diva Omaggio al soprano Giuditta Pasta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) BLEVIO (Como) Domani, 2 marzo, si inaugura a Blevio la terza edizione dicon la direzione artistica di Alessandro Calcagnile. In calendario 12 appuntamenti fino al 15 settembre nei comuni di Blevio e Saronno, per una rassegna interamente dedicata al fascino del mondo del melodramma, nata per omaggiare la figura del, una delle più celebri artiste di tutti i tempi, saronnese di nascita e bleviana d’adozione. Il 2 marzo sicon "e le artiste di Blevio", alle 16.30 nella Sala Consiliare di Blevio, con capolavori che larese celebri, interpretati dalungherese Monika Lukacs (nella foto). Altri ...