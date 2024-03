PARLA SEVERI Le aziende aretine scommettono sul nostro club»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Intervistata durante la trasmissione In Team di Teletruria, la responsabile marketing della Ss Arezzo Alessandraha raccontato quanto fatto durante la sua gestione e i progetti in cantiere per quanto riguarda il rapporto tra società sportiva e realtà imprenditoriali del territorio: "Illavoro è sia nel breve che nel lungo termine. La società mi ha chiesto di riavvicinare ledel territorio all’Arezzo e mi ha dato carta bianca. Direi che abbiamo intrapreso la strada giusta, infatti molti imprenditori hanno dimostrato di amare non solo Arezzo ma la propria squadra di calcio. Per certi versi è stato sorprendente verificare l’apertura e la disponibilità da parte delle realtà". Il segreto è semplice: "Conoscere l’imprenditoria locale ere la stessa lingua, per così dire, ...