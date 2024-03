Parigi-Roubaix 2024 | svelato il percorso | sempre più pavé | confermati i settori iconici

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ci sarà ancora piùalla. La Classica Monumento, in programma domenica 7 aprile, prevede infatti 55,7 km lungo 29 tratti, contro i 54,5 km della passata edizione. Da Compiègne al mitico Velodromo sono previsti 259,9 chilometri, ovvero la distanza più lunga degli ultimi trent’anni. Le principali novità riguardano la parte iniziali del tracciato, ritorno deididi Viesly Briastre e Capelle Ruesnes.ssimi i frangenti che contraddistinguono l’Inferno del Nord: Foresta di Arenberg, Mons-en-Pèvèle e Carrefour de l’Arbre, gli unici con cinque stelle di difficoltà. Lafemminile si disputerà il giorno prima, lungo un totale di 148,5 km di cui 29,2 sul pavè, distribuiti in 17 ...

Le Samyn, Vittoria Guazzini vince in Belgio: Grande successo in Belgio per Vittoria Guazzini: l'azzurra si è imposta a Le Samyn, semiclassica belga che si è svolta in Belgio ...tag24

VAN DER POEL INIZIERA' LA SUA STAGIONE DALLA SANREMO E CON LUI CI SARA' PHILIPSEN (CHE DEBUTTA DOMANI): Il 31 marzo nel giorno di Pasqua, il campione iridato sarà al Giro delle Fiandre alla ricerca della terza vittoria e poi alla Parigi-Roubaix il 7 aprile. Per rendere omaggio al proprio paese Van der ...tuttobiciweb