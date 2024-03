Parigi-Nizza 2024 | i favoriti Sfida tra Primoz Roglic e Remco Evenepoel | ma non mancano i rivali

(Di venerdì 1 marzo 2024) Scatterà domenica una, giunta alla sua 82ma edizione, ricca di grandi nomi al via: startlist di lusso per la Corsa del Sole che promette davvero un grande spettacolo. Andiamo a scoprire i possibiliper la vittoria. Il duello più atteso è sicuramente quello tra. Lo sloveno della Bora-hansgrohe è al debutto stagionale e alla prima gara con la nuova maglia, ha vinto la corsa nel 2022. Il campione belga invece è già partito forte vincendo in Portogallo in gran stile e debutta nella corsa francese. Sarà unadi gran qualità. Nonperò i possibili: la UAE Emirates schiera una coppia d’attacco con Joao Almeida e Brandon McNulty, in casa Bora-hansgrohe ...

