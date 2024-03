Papa | ' ideologia gender' pericolosa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 1 marzo 2024) 14.35 "Oggi il pericolo più brutto è l'del, che annulla le differenze". Così ilricevendo i partecipanti al Convegno sull'Antropologia delle vocazioni, in un testo fatto leggere "così non mi affatico tanto, ho ancora il raffreddore", spiega. "Una bruttadel nostro tempo, cancella le differenze e rende tutto uguale: cancellare la differenza è cancellare l'umanità. Uomo e donna invece stanno in feconda 'tensione'", prosegue il testo, seguito dalle parole dela braccio:coraggio,avanti,con umorismo.