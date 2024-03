Papa Francesco | “L’ideologia gender è il pericolo più brutto per uomini e donne”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 “Chiedo di leggere, così non mi affatico tanto; ho ancora il raffreddore e mi affatica leggere per un po’. Ma vorrei sottolineare una cosa: è molto importante che ci sia questo incontro, questo incontro fra, perché oggi ilpiùdel, che annulla le differenze”. Così“Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda tensione”, ha aggiunto ricevendo i partecipanti al Convegno sull’Antropologia delle Vocazioni. “Se è vero che ciascuno di noi ha una missione – è il testo del ...

Di recente le polemiche per la benedizione delle coppie gay. Negli anni passati l’ha definita “ pericolo sissima”, “nefasta”, “una guerra mondiale contro il ... (repubblica)

“Oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender , che annulla le differenze”. Lo ha dichiarato Papa Francesco durante un convegno in corso in Vaticano ... (tpi)

Papa Francesco: “L’ideologia del gender è il pericolo più brutto”: “Oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender, che annulla le differenze”. Lo ha dichiarato Papa Francesco durante un convegno in corso in Vaticano dal titolo “Uomo-Donna immagine di Dio. Per ...tpi

Papa: "L'ideologia gender è il pericolo più brutto del nostro tempo": "Il pericolo più brutto del nostro tempo è l'ideologia del gender, che annulla le differenze". Lo ha detto Papa Francesco nelle poche parole che ha pronunciato nel corso del Convegno sull'Antropologia ...tgcom24.mediaset

Papa Francesco: “la vita di ognuno di noi non è un incidente di percorso”: Lo scrive il Papa, nel discorso preparato per l’udienza ai partecipanti ... semplicemente trascinato dalla vita come parte di un ingranaggio meccanico”, il grido d’allarme di Francesco: “E invece ...agensir