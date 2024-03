Papa Francesco demolisce (di nuovo) il gender

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 1 marzo 2024) Prima di consegnare il testo del discorso preparato in occasione dell’udienza concessa ai partecipanti al convegno “Uomo-donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni”, ilha vol... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti