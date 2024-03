Papa Francesco contro la ‘ideologia del gender’ | “Il pericolo più brutto oggi Annulla le differenze e rende tutto uguale”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Di recente le polemiche per la benedizione delle coppie gay. Negli anni passati l’ha definita “sissima”, “nefasta”, “una guerra mondialeil matrimonio”, uno “tsunami”

Il Benfica celebra 120 anni dalla propria nascita e una delegazione della squadra portoghese è stata ricevuta questa mattina in udienza privata da Papa ... (sportface)

Papa Francesco: “la vita di ognuno di noi non è un incidente di percorso”: Lo scrive il Papa, nel discorso preparato per l’udienza ai partecipanti ... semplicemente trascinato dalla vita come parte di un ingranaggio meccanico”, il grido d’allarme di Francesco: “E invece ...agensir

Papa Francesco: «Ideologia del gender Un brutto pericolo, cancellare la differenza è cancellare l’umanità». Presto un documento: Con una voce ancora un po' debole Papa Francesco ha lanciato alla Chiesa un messaggio fortissimo. «Ho ancora il raffreddore e mi affatica leggere. Ma vorrei sottolineare una cosa: è molto importante ...ilmessaggero

Vaticano, Patriarcato di Mosca contro le benedizioni alle coppie gay: «Prassi non cristiana, il documento Papale è pericoloso»: Le bordate in Vaticano stavolta provengono dal Patriarcato di Mosca che va a demolire il documento Papale con il quale sono state recentemente sdoganate le benedizioni alle coppie ...ilmessaggero