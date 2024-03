Panchina Milan | Ibrahimovic sceglie Conte | ecco l’indiscrezione

(Di venerdì 1 marzo 2024), quale futuro in, scrive SportMediaset, avrà in mano la decisione finale. Antoniosarebbe il favorito

Milan, quale futuro in panchina ? Ibrahimovic , scrive SportMediaset, avrà in mano la decisione finale. Antonio Conte sarebbe il favorito (pianetamilan)

Sassuolo, Ballardini obiettivo per la Panchina: l’allenatore è pronto a rescindere con la Cremonese: Dietrofront del Sassuolo con Bigica, dopo la prova negativa con il Napoli tornerà ad allenare la Primavera, così i neroverdi puntano su Ballardini come nuovo obiettivo per la Panchina. Il tecnico è ...tag24

Ibrahimovic lo fa fuori: 20 milioni per il nuovo bomber: Le parole di Gerry Cardinale aprono a un ribaltone al Milan in vista della prossima estate. Zlatan Ibrahimovic (LaPresse) – Calciomercato.it I risultati odierni non stanno soddisfacendo il ...calciomercato

Milan, con la Lazio vietato fallire: dubbio Theo Hernandez dopo una botta al piede: Se il francese non dovesse farcela spazio a Florenzi a sinistra e Calabria a destra. Ambiente scosso dalle parole di Gerry Cardinale: “E' ora di cambiare” ...ilgiorno