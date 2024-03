Panchina Milan | Ibrahimovic ha convinto Cardinale | ecco il nome

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 1 marzo 2024), Zlatanhail numero uno Gerry: in caso di addio di Pioli, si punterà tutto su Antonio Conte… Stefano Pioli sarà sulladelanche la prossima stagione? Ad oggi non abbiamo una risposta, ma tra qualche mese ce l’avremo sicuramente. Sì, perché è stato ribadito più volte che il tecnico rossonero si gioca il futuro con l‘Europa League. In caso di successo o anche insuccesso in finale, ci dovrebbe essere la riconferma (ovviamente se il club di via Aldo Rossi raggiungerà la qualificazione in Champions League). Le dichiarazioni fatte da Gerrye Zlatandurante l’evento Business Forum organizzato a Londra dal Financial Times lasciano, però, qualche dubbio: ...