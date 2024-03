Palworld si aggiorna con nuove correzioni e migliorie

(Di venerdì 1 marzo 2024) A distanza di poco tempo dall’ultimomento di, il team di sviluppo ha apportato ulteriori modifiche,varie al titolo, al fine di migliorare quanto possibile l’esperienza del gioco sui Pokèmon con le armi da fuoco.– Gamerbrain.netNuovomento perStando ad un post pubblicato su X (ex Twitter), visibile a fine articolo, sono state apportatre alcune importantiche potete consultare nel changelog tradotto a seguire: Risoluzione dei Bug Risolti vari crash del gioco. Bilanciamento dei Personaggi Risolto un bug in cui i Pal allevati avevano sempre passive fisse. Risolto un problema in cui l’aumento del progresso di condensazione era errato quando si utilizzava un ...

Come riportato sulle pagine di game8, un fresco aggiorna mento è ora disponibile per Palworld , il videogioco che ha catturato l’attenzione degli appassionati. ... (gamerbrain)

Palworld: come ottenere il Quarzo Puro per i Circuiti Perfetti: Se parliamo di risorse di Palworld essenziali ma scomode da farmare, il Quarzo Puro è un esempio perfetto. Ecco come ottenerlo in grandi quantità per produrre i Circuiti Elettrici. SOLUZIONE di ...multiplayer

Palworld, l'update 1.5.0 è disponibile: ecco cosa cambia: Pocketpair ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Palworld: scopriamo tutte le novità più importanti introdotte con la patch 1.5.0.spaziogames

Palworld: arriva la patch per il pieno supporto alla tastiera: Dopo un mese dall’uscita di Palworld arriva una nuova vasta patch che include un supporto rifinito alla tastiera e molteplici altre correzioni. Fino ad ora non si poteva modificare la configurazione ...tuttotek