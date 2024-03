Pallavolo Casciavola | In serie C la Pediatuss sfida la capolista

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Pisa), 1 marzo 2024 - Lava nella tana del Lupo, laVolley Porcari, ma si presenta a testa alta forte del secondo posto in classifica conquistato grazie alla vittoria di sabato scorso. Contro lae grande favorita di questo campionato si gioca sabato 2 alle 21 al Palasport di Porcari. Si tratta di una partita certamente difficile, anzi difficilissima, ma già nella gara di andata, giocando con la necessaria tranquillità la squadra di Tagliagambe riuscì a mettere in difficoltà il più quotato avversario portando a casa l’intera posta. Servirà la partita perfetta, ma le rossoblù, reduci da cinque risultati utili consecutivi, stanno dimostrando di potersela giocare alla pari con tutti gli avversari e certamente venderanno cara la pelle anche in questo caso. Coach Tagliagambe in ...

Casciavola (Pisa), 16 febbraio 2024 - tempo di derby in serie C. Sono passate appena due settimana da quello di andata come recupero della terza giornata e ... (lanazione)

Sfida alla capolista per la Pediatuss Casciavola: La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45. SERIE D. Si torna in campo per il campionato di Serie D sabato 2 marzo alle 17:30, ...pisatoday

La Pallavolo Casciavola esulta: la formazione Under 18 è campione territoriale del Basso Tirreno: La PediaTuss è campione territoriale Basso Tirreno (titolo delle province di Pisa, Livorno e Grosseto), al termine di una battaglia lunga oltre 2 ore e 18 minuti, le ragazze di Lazzerini in rimonta pi ...pisatoday

Volley Livorno: decima vittoria in Serie C, superato il Delfino Pescia: Livorno 26 febbraio 2024 – Volley Livorno: decima vittoria in Serie C, superato il Delfino Pescia Cuore, grinta, carattere, orgoglio e tanto senso di appartenenza. Sono questi gli ingredienti della ...livornopress