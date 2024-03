Pallanuoto Jesina a San Severino per tornare a vincere

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 1 marzo 2024) La squadra di casa con la vittoria a tavolino contro Carpi è al secondo posto, quella di Vastola insegue ad un punto JESI, 1 marzo 2024 – Serve muovere la classifica e serve una vittoria per consolidare morale e autostima. Dopo la sconfitta rimediata a Senigallia, sabato scorso, contro il Ravenna, lasarà in trasferta a Sancon inizio alle ore 20,30. La Blu Gallery, grazie alla vittoria a tavolino, ottenuta con un ricorso contro Carpi, è balzata al secondo posto, in coabitazione con Fermo e Persicetana. I granata di Mr Vastola sono staccati di un solo punto dal gruppetto delle seconde e sabato, si preannuncia una partita impegnativa che potrà dire molto sul futuro dei leoncelli. Sanè un campo dove la, in campionato, ha sempre sofferto; sarà importante partire ...