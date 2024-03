Palermo | furto di energia elettrica | denunciati in 13

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Proseguono i controlli del Comando Provinciale diper la lotta alla criminalità diffusa a al contrasto del fenomeno deldi. Dopo le verifiche svolte nei giorni scorsi tanto a Carini quanto in città, nei quartieri Brancaccio, Capo e Bonagia, conclusesi con l’individuazione di 60 nuclei familiari che non avevano mai sottoscritto alcun contratto di fornitura dima le cui abitazioni sono risultate ugualmente collegate alla rete di distribuzione dell’Enel, i Carabinieri hanno effettuato, insieme a tecnici dell’azienda, un nuovo servizio di controllo straordinario, scovando ulteriori 13 casi di allacci abusivi e, quindi, di furti diI militari della ...

