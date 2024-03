Palermo | controlli della polizia | denunce e sequestri di armi e munizioni

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Nel corsogiornata di ieri, in diversi quartieri di, tra cui “Brancaccio”, ladi Stato ha dato corso ad un’operazione ad alto impatto, effettuando diverse perquisizioni, che hanno consentito di sequestratee denaro di sospetta provenienza. L’operazione organizzata dalla Questura, alla quale hanno partecipato circa 100 uomini, appartenenti alla Squadra Mobile, alla D.i.g.o.s., ai Commissariati cittadini, al Reparto Prevenzione Crimine, allaScientifica ed alle unità cinofile del U.P.G. e S.P., è susseguente al gravissimo episodio di violenza verificatosi lo scorso 26 febbraio che ha visto la morte ed il ferimento in strada di due giovani appartenenti al quartiere “Brancaccio” ed è stata volta a rispristinare ...

Arresti e denunce nel Palermitano per furto di energia elettrica: Il Comando Provinciale di Palermo ha intensificato i controlli per contrastare il furto di energia elettrica, individuando numerosi casi di allacci abusivi. Dopo aver eseguito verifiche in diversi ...canalesicilia

Furti di energia elettrica a Palermo, 12 denunce e un arresto: I carabinieri hanno denunciato 12 persone per furto di energia elettrica a Palermo; un commerciante è stato anche arrestato. I controlli sono scattati insieme al personale Enel. I militari della ...ansa

Furti di energia elettrica a Palermo, 12 denunce e un arresto in flagranza: I carabinieri hanno denunciato 12 persone per furto di energia elettrica a Palermo; un commerciante è stato anche arrestato.I controlli sono scattati insieme al personale Enel.I militari della stazion ...mondopalermo