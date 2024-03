Palazzetto | il maxi cantiere Sarà inaugurato ad aprile Avrà anche un “tunnel“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non chiamatela palestra, ma. Perché ilche sta realizzando l’impianto sportivo di Fornacette ha raggiunto una dimensione tale che ormai fa ben capire quanto l’amministrazione comunale ha investito e quali sono le reali intenzioni. Perché la palestra ad uso e consumo della scuola inaugurata nel 2016, celebre per essere stata tra le prime in zona ad adottare una tecnologia verde con l’utilizzo del legno per la struttura, è un vero e proprioper dimensioni, dotazioni e funzionalità. E per testimoniare il tutto, il sindaco Cristiano Alderigi ha fatto un sopralluogo per mostrare lo stato di avanzamento dell’opera chedotatadi un collegamento coperto tra la scuola e l’impianto sportivo. C’è giàla data, ufficiosa, di inaugurazione della ...