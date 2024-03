Palagano | teli in plastica per frenare la frana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Continua a piovere a Monchio di, sull’appennino modenese, dove mercoledì mattina in via Montecroce, a causa delle consistenti precipitazioni si è verificata unadel terreno, con conseguente smottamento della strada, proprio a ridosso di un’abitazione. "Non siamo riusciti a dormire stanotte (ieri notte per chi legge, ndr) – afferma la signora che vive nella casa in questione – eravamo sempre alla finestra a controllare come era la situazione e se c’erano peggioramenti. Siamo traumatizzati: la strada vicinale è sprofondata di oltre 20 centimetri, la via è tutta crepata". Mercoledì mattina laha travolto una tubatura idrica da cui è iniziata a uscire molta acqua. Ieri mattina "lasi è spostata di oltre cinque centimetri più a valle. Sono venuti i tecnici del Comune, un geologo della Regione e ...