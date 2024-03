Pagelle qualifiche GP Bahrain 2024 F1 | zampata Verstappen al momento giusto | Leclerc e Sainz ci sono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ledelledel GP deldi F1: ecco di seguito i voti ai piloti dopo la caccia alla pole position, la prima stagionale, che sorride, tanto per cambiare, a Max, ma decisamente sul filo di lana rispetto alla scorsa stagione. In prima fila c’è Charlesche promette battaglia, poi un super George Russell in seconda fila insieme all’altra Ferrari di Carlos. Delusioni da Perez e Hamilton, Alonso dà spettacolo. Di seguito ecco allora ledellesul circuito del Sakhir. MAXVOTO 9 Non trova particolari performance in Q1 e Q2 e non crea il vuoto, anzi:fa meglio di lui prima del Q3 in cui l’olandese si supera nell’ultimo ...