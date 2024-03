Pagelle gigante Aspen | De Aliprandini ha ancora qualcosa da dare | Vinatzer meglio che in slalom?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)Venerdì 1° marzo MARCO ODERMATT 11: sì, 11 come le vittorie di fila in. Un risultato stratosferico. Ottava vittoria su otto gare tra le porte larghe in stagione. 36a in carriera. Un campione immenso che trionfa anche in una occasione simile, quando commette diversi errori e imprecisioni. Se ne accorge, si rimette in spinta e nel finale fa di nuovo il vuoto. LOIC MEILLARD 8.5: questa volta lo svizzero ha creduto davvero alla vittoria. Gli è mancato poco. Appena 14 centesimi. All’ultimo intermedio era davanti al connazionale. Poi, però, il fuoriclasse ha fatto la differenza. ATLE LIE McGRATH 7.5: un podio importante per merito di una rimonta notevole. Settimo dopo la prima manche, centra il gradino più basso del podio con pieno merito. Parte dopo i due azzurri e sembra alle loro spalle, ma ...