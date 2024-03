Padel | il Veneto si gode l’impennata | nel 2023 il +40% di campi | Venezia leader per impianti

(Di venerdì 1 marzo 2024) Entra nel vivo il MediolanumCup 2024 (26 febbraio-3 marzo) alClub e ilsiuna vera e propria impennata della crescita del movimentoistico nella regione. Una crescita che è evidente nell’analisi di ‘MrPaddle’ che inquadra il bilancio regionale in 166 strutture, delle quali 143 club e 23 strutture ricettive, per 486da. Rispetto all’anno precedente, nelvi è stato un incremento del 30% delle strutture e del 40% dei, un bilancio che fa della regione che in Italia ha fatto segnare il maggior tasso di crescita nell’ultimo anno. Nelsono state realizzate 38 nuove strutture per 139 ...

