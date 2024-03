Pace fatta tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? La risposta nei video social al concerto di Mr Rain

Non c’è più Pace per Dani Alves, l’accusa fa appello per inasprire la pena: 4 anni e mezzo sono pochi: Per Dani Alves lapena si potrebbe ulteriormente aggravare dopo la sentenza del Tribunale di Barcellona che lo ha condannato per stupro a 4,5 anni di carcere. L’accusa, infatti, non si riterrebbe ...fanpage

Monza in marcia per la Pace: "Stop alle armi in tutto il mondo": Ci uniamo convintamente alla Rete nazionale Pace e disarmo, a Europe for peace, alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Anche la Brianza fa sentire la sua voce". Poi il riferimento all’attualità: "Le ...ilgiorno