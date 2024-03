Ozpetek torna alla Pergola con “Magnifica presenza”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 - lllusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. Dopo Mine Vaganti, Ferzanal Teatro delladal 5 al 10 marzo con il nuovo adattamento di uno dei suoi successi cinematografici:. Lo spettacolo vede protagonisti Serra Yilmaz nel ruolo di Lea, Tosca D’Aquino come Maria, e Federico Cesari, al suo debutto teatrale, che interpreta Pietro. Completano il potente cast Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella, nei ruoli di personaggi che oscillano tra il reale e l’onirico. Mercoledì 6 marzo, alle 18:30, la Compagnia incontra il pubblico. Coordina Matteo Brighenti. L’ingresso è su prenotazione online al link http://tinyurl.com/fino a ...

