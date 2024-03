Ottime geometrie astrali Branko | l' oroscopo di oggi | il segno che gode

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Le stelle di". l'divenerdì 1 marzo. ARIETE Presso i romani, in marzo, iniziava la stagione delle guerre che si concludeva in ottobre, mese della Bilancia. Le vostre battaglie nel lavoro e nel privato sono iniziate già il 13 febbraio, ora Marte continua a nutrirvi di energia e di grinta, siete in grado di affrontare tutte le battaglie. Evitate però contrasti coniugali-familiari, il vostro successo passa anche attraverso i cancelli coniugali. Venere in azione per chi cerca amore. TORO La forza morale, l'energia interiore non mancano. Il problema può nascere per lo scatto fisico, piuttosto debole quando inizia l'opposizione della Luna con Urano, nervosa per il matrimonio. Portate pazienza in famiglia e anche con voi stessi, è richiesta un'alimentazione sana e un maggiore movimento fisico. Siete desiderabili ...