Ottavia Piccolo | video intervista Un Amore | «Stefano Accorsi lo vorrei come figlio nella realtà»

Un amore, il finale di stagione secondo Ottavia Piccolo e Alessandro Tedeschi: Il valore della scrittura, le lettere, la connessione emotiva: in occasione del finale della serie Sky Un amore, la nostra intervista ad Alessandro Tedeschi e Ottavia Piccolo.movieplayer

Alexandra, figlia di Adriana Faranda: "Il dolore degli orfani del terrorismo non lo posso neanche immaginare”: E per fortuna, aggiungo: sennò come potevamo andare avanti”. “Uno semplice: avere una casa tutta mia per viverci con Ottavia, l’amore della vita mia. Nel mio cuore tifo che almeno lei, tutti i suoi ...repubblica

Weekend, che cosa fare in Veneto: risate, indie rock e danza: Venezia, Jazz& al teatro La Fenice. Silvio Orlando a Treviso. Pintus a Padova. Tutte le proposte del primo fine settimana di marzo ...corrieredelveneto.corriere