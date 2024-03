Osimo stazione | la protesta arriva in aula | Strade malmesse e degrado | adesso basta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si alza forte il grido dei residenti delladiche chiedono aiuto al Comune per alcune problematiche. "versa in uno stato pietoso,horror eurbano. Il sindaco intervenga per fare qualcosa", ha detto la consigliera delle liste civiche Monica Bordoni in Consiglio l’altra sera. Il sindaco Simone Pugnaloni ha risposto che nel milione di euro di lavori per lesono comprese, tra tutte, anche le vie Agnelli e Fratelli Cairoli, tra le più bisognose di interventi. "Entro il 14 marzo sarà terminata la rotatoria davanti al centro commerciale Cargopier, la prossima settimana sarà sistemato l’impianto di illuminazione – ha spiegato ai microfoni – Il giorno dopo partiranno i lavori di asfaltatura in via dell’Industria nel tratto ...