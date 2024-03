Ortocheratologia | cos’è | come funziona e quali sono i suoi vantaggi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’, nota ancheOrtho-k, è un metodo rivoluzionario che consiste essenzialmente nell’indossare lenti a contatto durante la notte per correggere difetti visivi di vario tipo e vedere bene il giorno successivo. È un trattamento sicuro, efficace e reversibile che può essere molto utile soprattutto per le persone affette da miopia, cosìper quelle con ipermetropia e astigmatismo che non poso non vogliono indossare occhiali o lenti a contatto. Courtesy of Press Office, in cosa consiste questo metodo? Secondo i dati di Clinica Baviera nei prossimi anni la miopia interesserà la metà della popolazione. La miopia infantile, che oggi ha una prevalenza del 30-40%, raggiungerà presto il 60%. Molte persone affette da miopiaalla ricerca di un ...