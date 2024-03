Orsi del Trentino – “Fugatti vorrebbe la deportazione o l’abbattimento” L’Oipa | “Sollevati dal ‘no’ dei paesi dell’Est”

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Mauriziodeportare glitrentini nell’Europa. Invece di gestire adeguatamente la fauna del suo territorio, nel rispetto della legislazione italiana ed europea, nonché dell’articolo 9 della Costituzione, apprendiamo da sue dichiarazioni odierne di una “ricognizione” a tale fine, addirittura tramite un “ambasciatore” incaricato dai ministri Tajani e Pichetto Fratin. La gestione della biodiversità non è il suo forte, ormai lo abbiamo capito, e dunque prova anche a scaricare le sue responsabilità”. Così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che annuncia una richiesta di accesso agli atti per prendere visione dei documenti prodotti da tale “esplorazione diplomatica”.del, ...

Roma, 1 marzo 2024 - Test d’ingresso 2024 a medicina : migliaia di famiglie in difficoltà per il cambio delle regole in corsa. Che fra l’altro si annunciano ... (quotidiano)

Amministrative Schio 2024. Maura Fontana sta con Cristiano Eberle: Maura Fontana appoggia Cruistiano Eberle con la lista “Schio per tutti”. Se la decisione di Ilenia Tisato di appoggiare Cristina Marigo e addirittura lasciare la Lega con cui aveva sfidato 5 anni fa q ...altovicentinonline

Per l'Under 13 Elite della Bakery arriva una vittoria di prestigio: Bakery: Orsi 6, Andrei, Milani 12, AccOrsi 14 ... I giovani biancorossi hanno sfoderato una buona prova su entrambi i lati del campo, arrivando a toccare anche il +17. Nel finale la paura di perdere ...sportpiacenza

''Un ambasciatore ha girato l'Est Europa per provare a spostare gli Orsi trentini'', le rivelazioni di Fugatti: ''Ci hanno detto di no'': TRENTO. Un ambasciatore avrebbe girato l'Est Europa per cercare di spostare gli Orsi trentini che sarebbero in sovrannumero. Oggi il presidente Fugatti ha rilasciato una serie di dichiarazioni alla st ...ildolomiti