Oroscopo Paolo Fox sabato 2 Marzo 2024 | Acquario distratto

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’diFox per oggi,Ariete Situazione astrale positiva. Sei pronto a dare spazio all’amore. Potresti ricevere una telefonata inaspettata. Toro In amore va meglio, puoi contare su una situazione favorevole. Devi solo curare di più la salute. Punto debole, la gola. Gemelli Avrai la forza e la capacità necessarie per importi. In serata non ti stancare troppo. Cancro Se stai lavorando su progetti già avviati nel passato, devi solo mantenere la concentrazione e il successo arriverà. Leone Inutili lungaggini ti faranno perdere l’intera mattinata per risolvere una questione banale. Interessante invece la serata. Vergine L’amore regala energie. Sul lavoro, invece, non sei convinto di un’iniziativa o hai una questione da chiarire con una ...