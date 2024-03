Operazione antimafia nel siracusano | arrestato l’ex assessore regionale Sorbello

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 marzo 2024)siciliano ed ex sindaco di Melilli (nel), Giuseppe, è statoprimo cittadino è uno dei 12 arrestati nell’ambito dell’Asmundo dei carabinieri di Siracusa, che ha preso il via in seguito all’inchiesta coordinata dai magistrati della terza area della procura distrettuale di Catania., secondo l’accusa, in occasione delle amministrative a Melilli nel 2022 avrebbe “accettato la promessa di ottenere voti in cambio di denaro e dell’impegno a operarsi per agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato”. In quell’occasione le elezioni furono vinte da Giuseppe Carta, attuale sindaco e deputatodel Mpa, con ...