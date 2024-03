Operai eroi salvano una donna pontina che si è ribaltata con l’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 In un atto dismo quotidiano, due dipendenti, uno della Progetto Ambiente e l’altro della ditta Stradaioli, sono intervenuti tempestivamente in soccorso di unarimasta coinvolta in un incidente stradale in via dei Rutuli ad Aprilia. Il sinistro, avvenuto nella mattinata di ieri nel tratto che congiunge Casalazzara a Campoleone, ha visto la vettura della signora ribaltarsi pericolosamente a causa, probabilmente, dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Un Intervento Tempestivo Nonostante la dinamica tremenda dell’incidente, fortunatamente lanon ha riportato gravi ferite e ha rifiutato il ricovero. I due dipendenti non hanno esitato a prestare soccorso, verificando le condizioni della conducente e soprattutto gestendo la viabilità in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine per i ...