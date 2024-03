Online le webserie di ’Sweet o Spicy?’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) A distanza di un anno dal lancio dellao Spicy?’, continua la comunicazione ironica del Provolone Valpadana DOP, con una nuova seconda stagione di otto inediti episodisui canali social di ’Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe’. Il formaggio, dalla duplice anima dolce e piccante, diventa protagonista di sketch brevi e divertenti che giocano sul confronto generazionale tra una mamma sessantenne e il figlio trentenne. Tutte le scene si svolgono in cucina, a casa del figlio Riccardo, dove la mamma Valeria va a trovarlo mentre lui, da buon foodblogger sempre in cerca di nuovi follower, prepara le sue creazioni.