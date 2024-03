Ong | almeno 128 fermi alle manifestazioni per Navalny

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info afferma che in occasione dei funerali di Alexeyo di altrein memoria dell'oppositore morto in carcere sono state fermate128 persone in 19 diverse città della Russia. Lo riporta l'edizione in lingua russa del Moscow Times. I fermati sarebbero 31 a Novosibirsk, 19 a Ekaterinburg, 17 a Mosca. Secondo il giornale, "a Mosca gli arresti sono avvenuti proprio nei pressi della chiesa dove si sono svolti i funerali die del cimitero Borisovsky, dove è stato sepolto". "In altre città - scrive sempre il Moscow Times - le persone si sono radunate per onorare la memoria del politico vicino a memoriali spontanei".